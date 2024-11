Incidente tra tre mezzi pesanti in A4, morto un uomo

Il luogo dell'incidente nel Modenese tra mezzi pesanti sull'autostrada A1 Milano-Napoli che ha causato la formazione di una coda di ben dieci chilometri in Emilia tra Reggio Emilia e Valsamoggia in direzione Bologna, 06 agosto 2024. In mattinata, al chilometro 172, un camion alimentato a Gnl - gas naturale liquefatto - si è scontrato contro un altro mezzo pesante, della società Autostrade, che in quel momento era fermo per segnalare un cantiere. Il mezzo a Gnl ha quindi perso gas da uno dei due serbatoi richiedendo l'intervento di diverse squadre dei pompieri. Sul posto anche la Polizia stradale. Gli uomini del nucleo travasi dei vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per bruciare il gas rimasto all'interno del mezzo. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++