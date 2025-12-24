Giornale di Brescia
Incidente tra due camion in A10, 2 km di coda

GENOVA, 24 DIC - Sulla A10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano verso Genova, il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è intraversato all'altezza del km 22 e 600. A chi viaggia verso Genova, Autostrade consiglia di uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Arenzano dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

