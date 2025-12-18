Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incidente sull'A1 presso Orte, tre feriti e 20 km di coda verso Roma

AA

PERUGIA, 18 DIC - E' stato riaperto il traffico, sull'Autostrada A1, in direzione Roma, fra Orvieto e Orte, dopo una temporanea interruzione per un incidente stradale in seguito al quale tre persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto riferisce la polizia stradale, sul posto si è formata una coda di circa 20 chilometri. E' transitabile solo la corsia di sorpasso, in attesa del recupero dei veicoli coinvolti. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7.30, al chilometro 486, in territorio laziale, fra tre autovetture e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della polizia stradale sia di Orvieto sia di Roma nord, dei vigili del fuoco, del 118 e di Società Autostrade per l'ltalia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PERUGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario