Incidente sull'A1 presso Orte, tre feriti e 20 km di coda verso Roma

PERUGIA, 18 DIC - E' stato riaperto il traffico, sull'Autostrada A1, in direzione Roma, fra Orvieto e Orte, dopo una temporanea interruzione per un incidente stradale in seguito al quale tre persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto riferisce la polizia stradale, sul posto si è formata una coda di circa 20 chilometri. E' transitabile solo la corsia di sorpasso, in attesa del recupero dei veicoli coinvolti. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7.30, al chilometro 486, in territorio laziale, fra tre autovetture e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della polizia stradale sia di Orvieto sia di Roma nord, dei vigili del fuoco, del 118 e di Società Autostrade per l'ltalia.