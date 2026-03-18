Incidente sul Monviso, in salvo uno scialpinista

PONTECHIANALE, 18 MAR - È stato ultimato il recupero di uno scialpinista infortunatosi a una gamba durante una traversata sulla parete sud del Monviso. L'uomo si trovava insieme ad altre sei persone nella zona del Bivacco Bertoglio, sul vallone delle Giargiatte, territorio di Pontechianale (Cuneo). Intorno alle 13, il gruppo ha lanciato una chiamata di emergenza per una sospetta frattura mentre si trovava in fase di discesa, verso quota 2.800 metri. L'elisoccorso è riuscito a sbarcare, nonostante le condizioni meteo proibitive, il tecnico e il cinofilo del soccorso alpino. Il paziente era stato ricoverato nel frattempo in una truna, un bivacco d'emergenza scavato nella neve dai suoi compagni, per proteggerlo dal vento e dal freddo. I due tecnici lo hanno stabilizzato e imbarellato per iniziare il trasporto verso valle. Nel frattempo l'elicottero ha recuperato altri due soccorritori con un toboga e li ha trasportati fin dove la visibilità lo consentiva. In seguito il gruppo si è ricompattato e l'infortunato è stato caricato sul toboga per accelerare il trasferimento verso l'ospedale. Intorno a quota 2.200 metri, un miglioramento del tempo ha consentito l'arrivo dell'elicottero e l'imbarco del paziente per l'ospedalizzazione.