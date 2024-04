Incidente sul lavoro nel Senese, la vittima è un 23enne

MONTEPULCIANO (SIENA), 19 APR - Aveva 23 anni, come è stato poi precisato, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Montepulciano, in provincia di Siena. L'infortunio si è verificato alle 12.51 in una autocarrozzeria in località Tre Berte: da quanto appreso il giovane sarebbe stato colpito al petto da un tubolare in ferro. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Il 23enne, della provincia di Arezzo, lavorava per una ditta esterna all'autocarrozzeria.