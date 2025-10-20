Giornale di Brescia
++ Incidente sul lavoro nel Catanese, un morto e un ferito ++

CATANIA, 20 OTT - Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e personale dell'ispettorato del Lavoro. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico etneo con un elicottero del 118. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

CATANIA

