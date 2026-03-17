Incidente sul lavoro nel Barese, muore un 72enne

RUVOI DI PUGLIA, 17 MAR - Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe morta a causa di un trauma da schiacciamento. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.