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Incidente sul lavoro nel Barese, muore un 72enne

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RUVOI DI PUGLIA, 17 MAR - Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe morta a causa di un trauma da schiacciamento. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

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