Incidente sul lavoro, morto operaio schiacciato da un macchinario

LIVORNO, 23 GEN - Incidente mortale sul lavoro a Livorno dove questa mattina ha perso la vita un operaio di una ditta edile, in zona Shangai. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l'uomo sia rimasto schiacciato da un macchinario mentre stava scaricando dei materiali. A dare l'allarme è stato un collega che accortosi dell'accaduto ha subito chiamato il 112. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, ambulanze e un'automedica ma purtroppo il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.