Incidente sul lavoro, indagato titolare circo Madagascar

GENOVA, 06 DIC - Obbligo di dimora per il titolare del circo Madagascar accusato di sfruttamento dei lavoratori. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Milano e Genova. Le indagini sono partite dopo un grave infortunio avvenuto il 26 aprile 2023 mentre il circo era nel capoluogo ligure. A cadere da venti metri era stato un indiano mentre montava il tendone. L'uomo, secondo l'accusa, era stato spostato e messo vicino a un camion per dissimulare l'infortunio. Erano state anche ripulite le tracce di sangue secondo l'accusa. L'operaio era rimasto in coma per diversi mesi. Dalle indagini era poi emerso che il titolare avrebbe sfruttato almeno quattro lavoratori "sottoponendoli a condizioni degradanti, alloggi precari, paghe irrisorie, orari massacranti e senza sicurezza". Durante l'operazione sono stati sequestrati la ditta individuale, con 67 mezzi e le attrezzature circensi e i conti correnti del titolare.