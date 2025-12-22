Incidente sul lavoro in una discarica nel Cesenate, morto un 50enne

BOLOGNA, 22 DIC - Incidente mortale alla discarica di Ginestreto a Sogliano al Rubicone, nel Cesenate. Un uomo di 50 anni dipendente di una cooperativa di trasporti modenese ha perso la vita, in mattinata, mentre era impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti. A darne notizia, è la società Sogliano Ambiente. La morte dell'autotrasportatore, spiega in una nota, "ha destato sconcerto e commozione all'interno della società" A quanto si è appreso il 50enne sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati in una fase di passaggio da un camion alla discarica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le indagini del caso. Quanto accaduto, viene spiegato "ha toccato da vicino alcuni dipendenti di Sogliano Ambiente, tra i primi a intervenire, purtroppo inutilmente, in soccorso dell'uomo, impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti. La società, che si è messa prontamente a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi del caso, conclusi nel pomeriggio, desidera esprimere il suo più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del lavoratore". E domani, conclude Sogliano Ambiente, "la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l'intera giornata in segno dl lutto".