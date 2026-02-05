Incidente sul lavoro, gravissimo operaio nel Milanese

MILANO, 05 FEB - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cambiago, nel Milanese, dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Ricoverato d'urgenza, si trova in imminente pericolo di vita. E' accaduto alle 8 nella ditta Prismag di via Castellazzo 11, quando la lastra, per ragioni ancora da chiarire, lo ha travolto. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Milano, che lo hanno consegnato ai medici del 118 che sono riusciti a rianimarlo. L'uomo è stato trasportato, intubato e incosciente, in codice rosso, all'ospedale di Verdellino (Bergamo).