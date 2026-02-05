Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incidente sul lavoro, gravissimo operaio nel Milanese

AA

MILANO, 05 FEB - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cambiago, nel Milanese, dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Ricoverato d'urgenza, si trova in imminente pericolo di vita. E' accaduto alle 8 nella ditta Prismag di via Castellazzo 11, quando la lastra, per ragioni ancora da chiarire, lo ha travolto. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Milano, che lo hanno consegnato ai medici del 118 che sono riusciti a rianimarlo. L'uomo è stato trasportato, intubato e incosciente, in codice rosso, all'ospedale di Verdellino (Bergamo).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario