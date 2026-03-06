Incidente sul lavoro a Stresa, operaio ferito con un martello pneumatico

VERBANIA, 06 MAR - Un uomo di 58 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Stresa, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe procurato una ferita a una gamba con un martello pneumatico, mentre lavorava in un cantiere. È stato soccorso ed è stato trasportato con l'elicottero a Novara, dove è arrivato senza mai perdere conoscenza.