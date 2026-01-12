Giornale di Brescia
Incidente sul lavoro a Modena, operatore ecologico incastrato sotto un camion

BOLOGNA, 12 GEN - Un operatore ecologico è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro la notte scorsa, intorno alle 2, a Modena. Per motivi ancora da chiarire, l'uomo è rimasto incastrato sotto al camion dei rifiuti durante il turno. Sono intervenuti sul posto, strada Morane, i vigili del fuoco di Modena: utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche i pompieri hanno sollevato le parti meccaniche del mezzo e creato lo spazio necessario all'estrazione del lavoratore. Una volta liberato, l'operatore è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118 arrivato con l'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri.

