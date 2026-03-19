Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore

AA

MODENA, 19 MAR - Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico questa mattina intorno alle 9 a Modena. Un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio ex Banca d'Italia, ovvero l'intervento in corso per riqualificare lo storico palazzo Boschetti, a breve distanza dalla cittadella della giustizia modenese, dove si trovano tribunale e procura. Non c'è stato scampo per l'operaio, fatali le conseguenze della caduta dall'alto. Sul posto il 118, che ha constatato il decesso, e la polizia. In corso indagini per chiarire la dinamica della caduta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MODENA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario