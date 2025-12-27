Incidente sugli sci, grave 57enne nel Bresciano

BRESCIA, 27 DIC - Incidente tra due sciatori questa mattina sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski, in alta Val Trompia, nel Bresciano. A intervenire sono stati i militari sciatori della Stazione Carabinieri di Bagolino. Nell'impatto uno dei due sciatori è rimasto illeso, mentre l'altro, un uomo di 57 anni, è caduto violentemente a bordo pista, perdendo conoscenza. Dopo essere stato immobilizzato, il ferito è stato trasportato inizialmente all'infermeria del comprensorio sciistico. Considerate le condizioni dell'uomo, è stato poi disposto il trasferimento in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Secondo quanto riferito, il 57enne non sarebbe in pericolo di vita.