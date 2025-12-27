Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incidente sugli sci, grave 57enne nel Bresciano

AA

BRESCIA, 27 DIC - Incidente tra due sciatori questa mattina sulla pista Persek1 del comprensorio Maniva Ski, in alta Val Trompia, nel Bresciano. A intervenire sono stati i militari sciatori della Stazione Carabinieri di Bagolino. Nell'impatto uno dei due sciatori è rimasto illeso, mentre l'altro, un uomo di 57 anni, è caduto violentemente a bordo pista, perdendo conoscenza. Dopo essere stato immobilizzato, il ferito è stato trasportato inizialmente all'infermeria del comprensorio sciistico. Considerate le condizioni dell'uomo, è stato poi disposto il trasferimento in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Secondo quanto riferito, il 57enne non sarebbe in pericolo di vita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRESCIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario