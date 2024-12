Incidente su motopesca al largo di Fano, morto un marittimo

FANO, 11 DIC - Un uomo di circa 50 anni, imbarcato su un peschereccio della flotta di Ancona, è morto stamattina a seguito di un incidente avvenuto durante le operazioni di pesca a quattro miglia al largo di Fano (Pesaro Urbino). Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di porto di Pesaro dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa verso le 7. La dinamica dell'incidente è in fase d'accertamento e sarà oggetto di indagine amministrativa e penale. Secondo una prima ricostruzione il marinaio sarebbe finito in mare dopo essere stato colpito da un cavo; quando è stato riportato a bordo non c'era più nulla da fare.