Incidente stradale in Calabria, grave minore che guidava un suv

CASSANO ALLO IONIO, 15 OTT - Un minore che era alla guida di un suv è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto stamane a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, lungo la statale 534 "Di Cammarata e degli Stombi", l'arteria che collega lo svincolo di Firmo dell'Autostrada del Mediterraneo con la statale 106, a Sibari. La vettura, un suv Toyota, condotta dal ragazzo si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con una Ford sulla quale viaggiavano tre persone, due delle quali sono rimaste ferite in modo lieve. Il ragazzo ferito è stato soccorso da personale del 118 e portato nell'ospedale di Cosenza a bordo dell'elisoccorso. Il traffico sull'arteria è rimasto temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. L'incidente si è verificato in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso.Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Rossano, gli uomini dell'Anas, i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio e gli agenti della Polstrada allo scopo di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.