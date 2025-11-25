Incidente stradale, due automobilisti morti nel Torinese

TORINO, 25 NOV - Due automobilisti sono morti nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Rivarolo Canavese (Torino), in via Rivarossa. I due erano a bordo di una Ford Focus che per cause in fase di accertamento si è schiantata contro il lato della strada andando a sbattere contro un ponticello di cemento. Ferite in maniera seria una ragazza che viaggiava con i due e che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè in codice rosso. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri di Rivarolo Canavese.