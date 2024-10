Incidente stradale a Potenza, morto un tifoso del Foggia

POTENZA, 13 OTT - Un tifoso del Foggia - che in serata aveva assistito alla partita del girone C della serie C pareggiata 1-1 allo stadio Viviani del capoluogo lucano - è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'uscita di Potenza est del raccordo autostradale Potenza-Sicignano. Secondo quanto si è appreso, nell'incidente - su cui stanno indagando le forze dell'ordine - sono rimasti gravemente feriti altri due tifosi della squadra pugliese. Sul posto sono al lavoro anche i Vigili del fuoco e degli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso.