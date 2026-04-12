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Incidente stradale a Lecce, muore figlio 21enne di un consigliere regionale

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LECCE, 12 APR - Incidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano .A perdere la vita Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Forza Italia Dino Basile. La vittima era alla guida di un Suv, una Mercedes Glc, quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata a bordo carreggiata. Nello schianto, l'auto ha sfondato il muro di recinzione distruggendo completamente anche una piccola cappella votiva angolare posizionata sul perimetro della proprietà. Vani i soccorsi del personale sanitario del 118: il 21enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

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