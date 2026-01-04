Giornale di Brescia
Incidente stradale a Bari, perdono la vita un motociclista e un pedone

BARI, 04 GEN - Un 17enne e un 18enne sono morti, e un'altra persona è rimasta ferita, in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bari, in una strada chiusa al traffico all'altezza di Triggiano. Le vittime sono il conducente di una moto e un pedone, loro amico, che è stato travolto. La persona ferita è il passeggero della moto che è stato traportato in codice rosso in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la persona che guidava e il passeggero stavano provando la moto per acquistarla. Non è escluso che la persona travolta fosse il proprietario. Nella strada c'erano anche altri loro amici con moto e scooter.

