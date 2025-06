Incidente per velivolo a Caselle, pilota illeso e scalo chiuso

TORINO, 17 GIU - Un incidente con un aereo leggero è avvenuto all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle (Torino). Lo riferiscono i vigili del fuoco, spiegando che il pilota risulta illeso e che però l'aeroporto al momento è chiuso. I vigili del fuoco sono al lavoro per aiutare il personale incaricato a eseguire le bonifiche e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento sono da accertare le cause per cui il velivolo non ha concluso positivamente l'atterraggio.