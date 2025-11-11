Incidente nel Padovano, morto un uomo di 65 anni

PADOVA, 11 NOV - Un uomo di 65 anni è morto oggi pomeriggio in un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro auto a Borgoricco (Padova), in via Desman. La squadra arrivata dalla centrale di Padova intorno alle 18 ha estratto un uomo e una donna da uno dei veicoli. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non è stato possibile fare nulla e il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata elitrasportata all'ospedale di Padova. Feriti in modo lieve gli occupanti degli altri mezzi. Una persona in bicicletta è stata sfiorata senza riportare lesioni. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per stabilire le cause dell'incidente, con la strada chiusa al traffico.