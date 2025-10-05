Giornale di Brescia
Italia e Estero

Incidente nel Materano, i 4 braccianti morti erano indiani

Quattro uomini di nazionalita' pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri, 4 ottobre 2025. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
Quattro uomini di nazionalita' pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri, 4 ottobre 2025.
MATERA, 05 OTT - Erano nati in India (e non in Pakistan come si era appreso in un primo momento), di età compresa tra i 34 e i 20 anni, i quattro braccianti morti ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Scanzano Jonico (Matera) sulla Fondovalle dell'Agri. I quattro lavoratori erano in una Renault Scenic da sette posti con altre sei persone (quindi in dieci), che si è scontrata con un camion, il cui autista è uscito dall'incidente illeso. Le indagini sono coordinate della Procura della Repubblica di Matera. Le vittime sono Kumar Manoj, di 34 anni, Singh Surjit, di 33, Singh Harwinder, di 31, e Singh Jaskaran, di 20. Cinque feriti sono sono stati trasferiti dal 118 Basilicata soccorso all'ospedale di Policoro (Matera), il sesto, il più grave, al San Carlo di Potenza.

