Incidente in un cantiere, morto un operaio a Cremona

CREMONA, 16 FEB - L'ennesimo infortunio sul lavoro è costato la vita, nel primo pomeriggio a Cremona, a un operaio di 55 anni che, secondo le prime informazioni a disposizione, stava lavorando in una cantiere edile nel centro di Cremona e sarebbe precipitato da una impalcatura. Carabinieri e ispettori dell'Ats Val Padana sono ancora sul posto, così come gli operatori del 118, e per questo lo scenario è ancora da chiarire nella sua esatta dinamica oltre che nelle cause.