Incidente in montagna, morta in Trentino una turista 63enne

TRENTO, 22 AGO - Una turista italiana di 63 anni è morta oggi in Trentino lungo il sentiero dell'Orso, il percorso che collega Madonna di Campiglio con il parcheggio di Vallesinella, in val Rendena. Sul posto il Soccorso alpino e l'elisoccorso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto all'interno del territorio comunale di Tre Ville poco prima delle 14.30.