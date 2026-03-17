Incidente in centro a Bologna, una donna investita da un autobus

BOLOGNA, 17 MAR - Grave incidente stradale in centro a Bologna. Intorno alle 9.30, una donna a piedi è stata investita da un autobus in via Ugo Bassi, alla fermata. Immediato l'intervento del 118: la persona ferita, un 53enne, è stata accompagnata d'urgenza, in codice di massima gravità, all'ospedale. Sul posto polizia locale, che ha eseguito i rilievi, e anche i vigili del fuoco.