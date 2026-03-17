Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incidente in centro a Bologna, una donna investita da un autobus

AA

BOLOGNA, 17 MAR - Grave incidente stradale in centro a Bologna. Intorno alle 9.30, una donna a piedi è stata investita da un autobus in via Ugo Bassi, alla fermata. Immediato l'intervento del 118: la persona ferita, un 53enne, è stata accompagnata d'urgenza, in codice di massima gravità, all'ospedale. Sul posto polizia locale, che ha eseguito i rilievi, e anche i vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario