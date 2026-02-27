Giornale di Brescia
Incidente in A4, morte due persone

TRIESTE, 27 FEB - È di due persone decedute il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 15.30 di oggi in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro al chilometro 441 in direzione Trieste. Un'auto, con targa polacca, ha tamponato un camion che la precedeva conficcandosi sotto l'autoarticolato, nella corsia di marcia. Secondo quanto si apprende, le due vittime sarebbero di nazionalità straniera. Sul posto stanno operando polizia stradale, vigili del fuoco e mezzi di soccorso meccanico per la rimozione dei mezzi. Resta chiuso il tratto autostradale con uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia.

Argomenti
TRIESTE

