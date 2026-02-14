Incidente in A1, autostrada chiusa tra Firenze sud e Incisa

FIRENZE, 14 FEB - Alle 16:20 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in entrambe le direzioni, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura in direzione Bologna. L'impatto a seguito dell'incidente, spiega Autostrade per l'Italia, "ha provocato lo spostamento di alcuni new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo, attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 5 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma". Altri 2 km all'uscita obbligatoria ad Incisa, uno a quella di Firenze sud.