Incidente in A1, 14 km di coda nel Fiorentino

FIRENZE, 05 MAR - Coda in A1 fino a 14 km in sud tra Firenze Sud e Incisa e di 12 in nord tra Arezzo e Firenze sud a causa di un incidente verificatosi all'altezza di uno scambio di carreggiata per un cantiere che ha portato anche alla chiusura del tratto autostradale per circa tre ore, dalle 5 alle 8. Nello scontro coinvolti due camion e un'auto. Il traffico, spiega Aspi sul suo sito, "defluisce su una corsia in entrambe le direzioni di marcia. A chi è diretto verso Roma, consigliamo di uscire a Firenze sud e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in A1 ad Incisa. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l'uscita a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere la Ss326 Raccordo Siena-Bettolle verso Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana; percorso inverso a chi è diretto verso Firenze".