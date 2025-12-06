Incidente fra due auto, un morto e 4 donne ferite nel Milanese

MILANO, 06 DIC - Poco dopo la mezzanotte un uomo di 55 è morto in un incidente stradale fra due auto avvenuto in via dei Giovi a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari che hanno portato le altre quattro persone coinvolte, quattro donne fra i 45 e i 54 anni, in codice giallo all'Humanitas di Rozzano, al Policlinico di Milano e al San Matteo di Pavia.