Incidente ferroviario in Catalogna, morto il macchinista

ADAMUZ, 20 GEN - Il macchinista di un treno regionale della società Rodalies deragliato questa sera fra le stazioni di Saturnì d'Anoia e Gelida, nella provincia di Barcellona, a causa del crollo di un muro di contenimento lungo la linea, è deceduto, secondo quanto confermato dai servizi di emergenza. Nella regione oggi era stata attivata l'allerta rossa di massimo rischio di inondazioni per il temporale provocato dalla burrasca 'Harry', abbattutasi sul nordest della Spagna. Almeno 11 squadre dei vigili del fuoco e una dozzina di ambulanze sono nella zona per i soccorsi e per evacuare i passeggeri del convoglio: almeno 20 i feriti, dei quali 5 gravi.