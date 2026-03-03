Incidente dopo un inseguimento, feriti due carabinieri

PERUGIA, 03 MAR - Due carabinieri sono rimasti feriti in modo non grave in seguito a un incidente che si è verificato in Umbria ieri sera al termine di dell'inseguimento, cominciato nelle Marche, di un'auto che non si era fermata all'alt. C'è anche una terza persona ferita, anche in questo caso in modo lieve. Si tratta di una donna che stava transitando in auto nella zona. Un uomo che era a bordo, con altri, dell'auto inseguita - confermano all'ANSA i carabinieri del comando provinciale di Perugia - è stato arrestato. Sarebbero tre le persone ancora in fuga. L'inseguimento era cominciato nella zona di Macerata e l'incidente è avvenuto lungo la Flaminia nei pressi di Spoleto. Due i veicoli coinvolti, oltre alla gazzella dei carabinieri. Le persone a bordo dell'auto in fuga sembra avessero tentato di compiere un furto in un'abitazione nelle Marche.