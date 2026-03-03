Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Incidente dopo un inseguimento, feriti due carabinieri

AA

PERUGIA, 03 MAR - Due carabinieri sono rimasti feriti in modo non grave in seguito a un incidente che si è verificato in Umbria ieri sera al termine di dell'inseguimento, cominciato nelle Marche, di un'auto che non si era fermata all'alt. C'è anche una terza persona ferita, anche in questo caso in modo lieve. Si tratta di una donna che stava transitando in auto nella zona. Un uomo che era a bordo, con altri, dell'auto inseguita - confermano all'ANSA i carabinieri del comando provinciale di Perugia - è stato arrestato. Sarebbero tre le persone ancora in fuga. L'inseguimento era cominciato nella zona di Macerata e l'incidente è avvenuto lungo la Flaminia nei pressi di Spoleto. Due i veicoli coinvolti, oltre alla gazzella dei carabinieri. Le persone a bordo dell'auto in fuga sembra avessero tentato di compiere un furto in un'abitazione nelle Marche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PERUGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario