Incidente bus turisti a New York, le 5 vittime erano adulti
epa02629593 Emergency personnel work at the scene of the deadly bus crash in the Bronx, New York, New York, USA, 12 March 2011. Officials said at least 14 people died and another 20 were hospitalized in an early morning crash on a tour bus returning from Mohegan Sun Casino to the Chinatown section of New York. EPA/ANDREW GOMBERT
AA
NEW YORK, 22 AGO - Le cinque vittime dell'incidente del bus turistico avvenuto venerdì pomeriggio nello Stato di New York erano tutti adulti, afferma la polizia. In un primo momento, alcuni media statunitensi avevano parlato di un neonato tra i passeggeri deceduti. Sul bus viaggiavano 54 persone, molte delle quali non indossavano la cintura di sicurezza. "Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita" e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici, ha riferito la polizia, aggiungendo che l'autista è sopravvissuto.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti