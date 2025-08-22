Giornale di Brescia
Incidente bus turisti a New York, 5 morti anche un neonato

epa02629582 Emergency personnel works on the scene of the deadly bus crash in the Bronx, New York, New York, USA, 12 March 2011. Officials said at least 14 people died and another 20 were hospitalized in an early morning crash on a tour bus returning from Mohegan Sun Casino to the Chinatown section of New York. EPA/ANDREW GOMBERT
AA

NEW YORK, 22 AGO - Almeno cinque persone, incluso un neonato, sono morte venerdì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York, riporta The Buffalo News. Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano oltre 50 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara. "Pensiamo che l'autista" del pullman si sia "distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo", ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

Argomenti
NEW YORK

