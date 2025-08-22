Incidente bus turisti a New York, 5 morti anche un neonato
NEW YORK, 22 AGO - Almeno cinque persone, incluso un neonato, sono morte venerdì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York, riporta The Buffalo News. Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano oltre 50 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara. "Pensiamo che l'autista" del pullman si sia "distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo", ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.
