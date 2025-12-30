Incidente blocca la funivia di Macugnaga, elicotteri per evacuare gli sciatori

MACUGNAGA, 30 DIC - Un incidente si è verificato all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola e due persone sono rimaste ferite. L'incidente, stando alle prime informazioni disponibili, è avvenuto alla stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di altitudine, forse perché la cabina è arrivata troppo velocemente alla stazione d'arrivo. I feriti, che sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere che casualmente si trovavano in zona, verranno evacuati con l'elicottero sanitario. Secondo quanto si apprende non sono in pericolo di vita. L'impianto funiviario è fermo: per evacuare le circa 90 persone, tra cui bambini, che già si trovavano nell'area e che sono illese si utilizzeranno gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.