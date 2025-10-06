Incidente aereo a Sabaudia, domani i funerali dei due militari

LATINA, 06 OTT - Alle 10:30 di domani, nell'aeroporto militare "Enrico Comani" di Latina Scalo, saranno celebrati i funerali del comandante del 70° Stormo di Latina Simone Mettini e dell'allievo pilota Lorenzo Nucheli, morti mercoledì scorso in un incidente aereo sopra il parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia. Saranno presenti autorità militari, civili e religiose, oltre al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Il Comune di Serrone, in provincia di Frosinone, di dove era originario il diciannovenne, e il Comune di Latina hanno proclamato il lutto cittadino. Al termine delle esequie, il feretro di Nucheli sarà trasferito in Ciociaria per una seconda cerimonia funebre, mentre la salma di Mettini sarà tumulata al cimitero di Aprilia.