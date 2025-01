Incidente ad Ancona, domenica prossima funerali di Lucia e Diego

FABRIANO, 10 GEN - Sono stati fissati i funerali di Lucia Manfredi e Diego Duca, moglie e marito di 40 e 46 anni, morti il 4 gennaio scorso nel terribile incidente che si è verificato nella zona Torrette di Ancona: una vettura, condotta verosimilmente dalla 40enne, era stata urtata da un altro veicolo e scaraventata contro una cabina di riduzione del gas metano con conseguente fuga di gas che aveva rallentato i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto. Le esequie si svolgeranno domenica 12 gennaio alle 11 nella chiesa di San Nicolò a Fabriano. Domani, 11 gennaio, a partire dalle 13, sempre nella chiesa di San Nicolò, nel centro storico di Fabriano, sarà aperta la camera ardente, "dove chiunque può venire per rendere omaggio a Lucia Manfredi, 40enne, di Fabriano, neurologa in servizio all'ospedale regionale di Torrette, e suo marito Diego Duca, autista 118, erano i genitori di un bambino di 10 anni", fa sapere il parroco Don Aldo Buonaiuto, ricordando anche che alle 19:30 sarà recitato un Santo Rosario. Dopo il rito funebre, Lucia e Diego riposeranno nel cimitero di Santa Maria. "La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alla cerimonia di suffragio e per le offerte devolute a favore del figlio e della nonna Fernanda, tramite la parrocchia, con un solo Iban dedicato: IT16G0760102600001073483768.