Incidente a un oleodotto in Germania, '200 mila litri di petrolio sversati'

BERLINO, 10 DIC - Almeno 200 mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto brandeburghese, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. La stima è dei vigli del fuoco, in forze sul posto con circa 100 unità per domare il flusso. Stando alla PCK, proprietaria dell'impianto, al momento non vi sarebbero elementi che fanno pensare ad una causa esterna. Quello che si profila come un possibile disastro, è avvenuto in un luogo in cui si stavano svolgendo dei lavori. L'Uckermark, la zona del Land in cui è accaduto il fatto, è il luogo in cui è cresciuta Angela Merkel, che spesso ci torna in vacanza.