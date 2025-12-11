Giornale di Brescia
Inchieste sull'urbanistica, la Gdf sequestra un palazzo in zona Brera a Milano

MILANO, 11 DIC - Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso - due edifici di 4 e 11 piani - in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati. Il caso era già spuntato negli atti dei pm.

MILANO

