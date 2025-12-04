Giornale di Brescia
Inchieste sul caporalato, pm chiede atti a 13 marchi di moda

MILANO, 04 DIC - Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda ma non solo, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, ad altri 13 grandi gruppi del settore di 'consegnare' tutta 'la documentazione', in particolare quella sui 'sistemi di controllo' sulla catena di appalti e subappalti nella produzione. Oltre ai noti marchi del lusso gia' finiti nel mirino, tra cui il piu' recente caso e' quello di Tod's, la Procura milanese ha richiesto la consegna di documenti - per eventualmente indagare su altri casi di caporalato - ai marchi Dolce&Gabbana, Versace, Prada, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. In particolare, nelle richieste di consegna della documentazione, per poi effettuare gli accertamenti necessari, il pm Storari da' conto che dai filoni di inchiesta su altri colossi della moda 'sono emersi episodi di utilizzo' di lavoratori cinesi sfruttati in laboratori o opifici-dormitorio, dove sono stati trovati anche prodotti dei marchi ora finiti nel mirino. Per tutte le 13 societa', dunque, la Procura evidenzia questi sospetti casi di caporalato nella filiera produttiva e da approfondire.

MILANO

