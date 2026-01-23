Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Inchiesta Venezia, Comune e Città Metropolitana parti civili contro Brugnaro

AA

VENEZIA, 23 GEN - Il Comune e la Città Metropolitana di Venezia sono state ammesse come parti civili contro il loro sindaco Luigi Brugnaro e altri imputati nel procedimento scaturito dalla maxi inchiesta "Palude". Lo ha deciso il Gup Andrea Innocenti, respingendo l'opposizione presentata da alcune difese. Ammesse anche la holding dei trasporti veneziana Avm/Actv, e l'associazione Libera. Esclusa, invece, la Cgil di Venezia perché, come ha osservato il giudice nella sua ordinanza, "al cospetto di condotte che si collocano su un piano differente dell'azione prioritaria del sindacato, non può oggettivamente sostenersi che la Cgil di Venezia risulti danneggiata dai reati per cui si procede". Brugnaro, difeso dal legale Alessandro Rampinelli, non è presente nell'aula bunker di Mestre, dove è in corso l'udienza preliminare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario