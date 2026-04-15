Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati

NAPOLI, 15 APR - Figurano anche l' ex sovrintendente Stephane Lissner e l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere tra le dodici persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli che oggi ha disposto, attraverso un decreto, una serie di perquisizioni al Teatro San Carlo di Napoli, il sequestro dei telefoni agli indagati e una serie di acquisizioni documentali. Gli accertamenti sono stati delegati dagli inquirenti ai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa, peculato e falso. L'inchiesta è relativa alla precedente gestione del teatro.