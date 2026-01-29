Inchiesta su Niscemi, riunione operativa nella Procura di Gela

GELA, 29 GEN - Prima riunione operativa, oggi, alla Procura di Gela, con personale della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di polizia di Niscemi, con i consulenti tecnici, docenti della facoltà di Geologia di Palermo, nominati dal procuratore Salvatore Vella e con l'istituito pool 'Frana' dei sostituti di Gela. La Procura sta coordinando gli interventi dell'inchiesta aperta ieri, a carico di ignoti, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Come spiegato dal procuratore Vella si cercherà "di capire se potevano essere adottate delle contromisure per fermare la frana e non è stato fatto o se addirittura è stato fatto qualcosa, o non è stato fatto, che ha aggravato la situazione".