Inchiesta strade a Roma,puntavano a progetto Caput Mundi

ROMA, 15 NOV - C'era anche il programma "Caput Mundi", ovvero fondi del Pnrr che per il Giubileo venivano destinati a siti archeologici e culturali, nelle mire dell'imprenditore Mirko Pellegrini indagato dalla Procura di Roma nel procedimento in cui si ipotizza la corruzione negli appalti per la manutenzione del manto stradale della Capitale. Il dato emergerebbe da alcune intercettazioni in cui gli indagati farebbero riferimento a questo investimento. Gli inquirenti sono al lavoro sui tanti documenti acquisiti nel corso delle perquisizioni svolte dalla Guardi di Finanza, coordinata dal pm Lorenzo Del Giudice. In base a quanto si apprende tra le carte trovate anche una serie di appunti che confermerebbero il passaggio di denaro e anche l'impiego minore del materiale per i lavori al manto stradale rispetto a quanto previsto dal capitolato di appalto.