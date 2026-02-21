Inchiesta Policlinico Messina: giudizio immediato per ex primario

MESSINA, 21 FEB - La Procura di Messina ha chiesto il giudizio immediato a carico del medico 70enne Francesco Stagno d'Alcontres, ex primario della Chirurgia plastica del Policlinico ed ex parlamentare, arrestato il 5 dicembre scorso con le accuse di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa. Il gip Salvatore Pugliese, scrive la Gazzetta del Sud che pubblica la notizia, ha accolto la richiesta e ha fissato l'inizio del processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale per il prossimo 21 aprile. Secondo la Procura il docente universitario avrebbe preteso contributi di diverse decine di migliaia di euro - in tutto circa 700mila euro - da alcune case farmaceutiche e imprese di prodotti medicali per l'organizzazione di un congresso medico, in cambio del suo "sta bene" per assicurare le forniture nel suo reparto alle stesse ditte. La richiesta di giudizio immediato per accelerare i tempi processuali di trattazione della vicenda è stata firmata dalla sostituta procuratrice Giorgia Spiri e vistata dal capo dell'ufficio, il procuratore Antonio D'Amato. Con i tempi già definiti quindi scatta la fase dedicata alle scelte processuali dell'indagato, per esempio l'ipotesi di accedere al giudizio abbreviato, che verranno adesso vagliate dai suoi difensori, gli avvocati Nico D'Ascola e Salvatore Silvestro. Stagno d'Alcontres si trova allo stato agli arresti domiciliari, decisi dal gip Salvatore Pugliese il 5 dicembre scorso e confermati dai giudici del tribunale del riesame i122 dicembre Nel decreto di fissazione del gip sono indicate anche le parti offese: il Policlinico di Messina e tre aziende farmaceutiche. Nell'inchiesta principale della Procura di Messina ci sono complessivamente 31 indagati, compresi numerosi medici interni ed esterni al Policlinico