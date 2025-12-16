Inchiesta Eureka, Gdf sequestra 18 milioni di euro ad indagati per narcotraffico

REGGIO CALABRIA, 16 DIC - La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito un sequestro preventivo di 18 milioni di euro nei confronti di otto persone che erano state arrestate nel 2023 nell'ambito dell'operazione "Eureka" e condannate in primo grado per traffico internazionale di droga. L'importo sequestrato rappresenta il valore delle imposte evase dagli indagati in relazione ai proventi illeciti ottenuti con l'importazione e il commercio di ingenti quantitativi di cocaina. Il provvedimento, emesso dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda, rappresenta lo sviluppo di un'indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria. Le fiamme gialle sono riuscite a quantificare ai fini fiscali gli ingenti guadagni perpetrati con il narcotraffico dagli indagati dell'operazione "Eureka", che aveva portato all'esecuzione di oltre 100 misure cautelari. Avvalendosi anche delle intercettazioni dei colloqui telefonici tra gli imputati e di quelli con gli apparecchi telefonici criptati, gli investigatori hanno calcolato l'effettiva capacità contributiva maturata dai narcotrafficanti. "E questo - afferma la Dda di Reggio Calabria in una nota - allo scopo di non riservare ai medesimi sodali convolti un trattamento fiscale di favore rispetto ai contribuenti onesti. Peraltro, il traffico di sostanze stupefacenti viene considerato dall'Istat ormai da anni, ai fini del calcolo del Pil, come parte integrante della cosiddetta 'economia non osservata', con un valore che si aggira intorno ai 15 miliardi di euro nel 2023". La Guardia di finanza é riuscita a quantificare i redditi occultati al fisco per oltre 42 milioni di euro. Cifra per la quale sarebbero state evase imposte per un valore complessivo di quasi 18 milioni di euro, corrispondente all'importo del sequestro richiesto e ottenuto dalla Procura guidata da Giuseppe Borrelli.