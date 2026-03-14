Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Inchiesta Dpa, 'chat interne dimostrano alleanza Ppe-AfD a Bruxelles'

AA

Il gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, di cui fa parte la Cdu tedesca, collabora "in modo più stretto di quanto finora noto" con l'AfD e altri partiti della destra, tra cui i Conservatori e i Patrioti. Lo rivela un'inchiesta dell'agenzia di stampa tedesca Dpa, secondo cui esponenti del Ppe avrebbero discusso il testo - poi approvato - sulla stretta migratoria e gli hub per i rimpatri in una chat su WhatsApp e durante un incontro privato tra eurodeputati insieme a rappresentanti di forze di destra. Un portavoce del presidente del Ppe, Manfred Weber, ha dichiarato che non verranno commentate questioni interne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario