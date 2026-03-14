Inchiesta Dpa, 'chat interne dimostrano alleanza Ppe-AfD a Bruxelles'

Il gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, di cui fa parte la Cdu tedesca, collabora "in modo più stretto di quanto finora noto" con l'AfD e altri partiti della destra, tra cui i Conservatori e i Patrioti. Lo rivela un'inchiesta dell'agenzia di stampa tedesca Dpa, secondo cui esponenti del Ppe avrebbero discusso il testo - poi approvato - sulla stretta migratoria e gli hub per i rimpatri in una chat su WhatsApp e durante un incontro privato tra eurodeputati insieme a rappresentanti di forze di destra. Un portavoce del presidente del Ppe, Manfred Weber, ha dichiarato che non verranno commentate questioni interne.