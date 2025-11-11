Inchiesta Cinecittà Spa, rischio processo per ex ad Maccanico

ROMA, 11 NOV - I pm di Roma hanno chiuso l'indagine in cui si procede per false comunicazioni sociali all'ex amministratore delegato di Cinecittà Spa, Nicola Maccanico. Il procedimento, coordinato dall'aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Giorgio Orano, vede coinvolto anche un dirigente della società. Ai due, che ora rischiano il processo, i magistrati contestano di avere dolosamente comunicato nei bilanci 2022 e 2023 "fatti materiali non corrispondenti al vero" in modo "da indurre altri in errore". Secondo l'accusa sarebbero state occultate perdite per oltre 7 milioni di euro complessivi. Le indagini erano state delegate alla Guardia di Finanza. Maccanico ha lasciato l'incarico di ad nel giugno dell'anno scorso.