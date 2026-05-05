Inchiesta arbitri, da domani al via le nuove audizioni di testimoni

MILANO, 05 MAG - Prenderanno il via da domani le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. In particolare, è stato convocato per essere ascoltato dal pm Maurizio Ascione, come persona informata sui fatti, Andrea Butti, responsabile dell'ufficio Competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti, nell'inchiesta della Gdf, dovranno sentire in questa prima tornata dei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti, invece, verrà ascoltato, sempre come teste perché anche lui non indagato, Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell'Inter. Audizione che si potrebbe concentrare su un'intercettazione dell'aprile del 2025 tra Rocchi e il supervisore Var, anche lui autosospeso e indagato, Andrea Gervasoni, in cui il primo avrebbe fatto riferimento a tale "Giorgio" in merito a pressioni su presunte designazioni pilotate, secondo il pm Ascione, di arbitri "graditi" o "poco graditi" al club nerazzurro. Le indagini, iniziate nell'autunno del 2024, però, non sono riuscite - anche dopo lo stop alle intercettazioni da parte del gip la scorsa estate - ad identificare ancora i presunti concorrenti di Rocchi nella frode sportiva delle due sospette designazioni. Non è stato sequestrato il telefono di Rocchi, perché non c'è stata attività di perquisizione, ma c'è stato, poi, un invito a comparire a cavallo dello scorso 25 aprile e l'ormai ex designatore si è avvalso, come poteva fare, della facoltà di non rispondere.